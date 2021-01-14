Cadillac, sürücüsüz uçan otomobilini tanıttı

General Motors (GM), Cadillac markasının uçan otomobil modelini görücüye çıkardı.

Elektrikli otomobillerden sonra, otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

Bu şirketlerden birisi olan General Motors (GM), Cadillac markasının otonom uçan otomobil modelini Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) görücüye çıkardı.

Söz konusu uçan otomobil, saatte maksimum 90 kilometre hıza ulaşabiliyor. Uçan taksi olarak hizmet vermesi planlanan araç, bir yolcu taşıyabiliyor. Ancak aracın ne zaman üretime başlayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

HİSSELER YÜKSELDİ

Bu belirsizliğe rağmen, firmanın uçan otomobilini görücüye çıkarması sonrası hisseleri yüzde 8,8 arttı.





