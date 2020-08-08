Cadillac, tamamen elektrikli ilk aracı Lyriq'i tanıttı

Tamamen elektrikli motora sahip SUV modeli Cadillac Lyriq görücüye çıktı. Gelecek yıl sonunda piyasaya çıkması beklenen otomobilin özelliklerine göz atıyoruz.

Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devame derken, birçok üretici kendi modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Lüks otomobil üreticisi Cadillac, bir SUV modeli olarak karşımıza çıkan tamamen elektrikli ilk otomobili Lyriq'in örtüsünü kaldırdı.

Alçak tavan çizgisi ve siyah kristal ızgara tasarımı ile dikkat çene Lyriq'in motoru ve performansına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak otomobilde yeni bir ultium batarya kullanıldığı söyleniyor.

500 KM MENZİL

Cadillac Lyriq'in bataryası, 100 kWh enerji üretiminin yanı sıra 150 kW'nin üzerinde hızlı şarj desteği sunuyor. Otomobil tam dolu şarj ise 500 kilometreye kadar yol alabiliyor.

33 İNÇLİK DEV EKRAN

Elektrikli otomobillerde yer alan LED ekranlar da oldukça önemli hale geldi. Tesla ve Audi e-Tron gibi araçlarda işleri bir hayli kolaylaştıran bu ekrandan Cadillac Lyriq modelinde de karşımıza çıkıyor.

Otomobilde tam 33 inç büyüklüğünde bir LED ekran bulunuyor. Bu ekranların diğer araçlardakilerden bir hayli büyük olduğunu söylemeliyiz.

Cadillac, tüm bunlara ek olarak elektrik motorlu SUV modelinde 19 hoparlöre sahip olan AKG Studio ses sistemi tercih ediyor.

Cadillac Lyriq, 2021 sonu veya 2022 başında yollara inmeyi planlıyor.



