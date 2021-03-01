Cadillac'ın elektrikli sedanı Celestiq, yaz aylarında tanıtılacak

Cadillac, tamamen elektrikli amiral gemisi sedan modelini önümüzdeki yaz aylarında görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Elektrikli araç çalışmalarına hız veren ABD'li General Motors, geçtiğimiz haftalarda elektrikli Chevrolet Bolt'un yeni neslini tanıtmıştı. General Motors bünyesindeki bir başka lüks marka Cadillac'tan da elektrikli hamlesi geldi.

Cadillac Society adlı kaynaktan gelen haberlere göre, Cadillac Celestiq olarak isimlendirilecek model, bu yılın yaz aylarında resmi olarak tanıtılacak.

CADILLAC CELESTIQ NELER SUNACAK

Cadillac Celestiq modeli ile iligli bilgiler oldukça sınırlı. Ancak marka, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) modelin bazı detaylarını paylaşmıştı.

Örneğin aracın 4 parçalı ve karartılabilir bir cam tavana, konsolu enine kaplayan bir bilgi eğlence ekranı sistemine sahip olacağını biliyoruz.

Cadillac Celestiq'in üretiminde bolca el işçiliği kullanılacağı ve aracın GM'nin yeni nesil Ultium serisi bataryaları sayesinde 600 km civarı menzil değeri sunacağı da verilen bilgiler arasındaydı.

Otomobilin tasarımı ve diğer teknik detayları için birkaç ay daha beklememiz gerekecek.