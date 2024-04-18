Çalışanlarını işten çıkarmıştı: Tesla'dan Hindistan'a 2,3 milyar dolarlık yatırım Son dönemde piyasa değerindeki hızlı düşüş ve işten çıkarma planlarıyla gündeme gelen Tesla, Hindistan'da 2-3 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor.

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Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.

Böylelikle, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8,5 ile 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Tesla, düşen satışlar ve fiyat indirimlerinden aldığı darbeleri, küresel iş gücünün yüzde 10’undan fazlasını işten çıkararak telafi etmek istiyor. Bu da 13 binden fazla çalışan demek.

Tesla gözünü Hindistan'a dikti

Son dönemde piyasa değerindeki hızlı düşüş ve işten çıkarma planlarıyla gündeme gelen Tesla, Hindistan'a 2-3 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Elon Musk, Hindistan ziyareti kapsamında gelecek pazartesi Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek.

Musk, elektrikli araç sektörünün henüz emekleme aşamasında olduğu, dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olan Hint pazarına girme planını açıklayacak.

Hindistan'da şu anda küçük fakat büyümekte olan elektrikli araç pazarı, yerel otomobil üreticisi Tata Motors'un kontrolünde.

Hindistan'da elektrikli araçlar 2023'te toplam otomobil satışlarının sadece yüzde 2'sini oluşturdu, ancak hükümet 2030'dan itibaren yeni otomobillerin yüzde 30'unun elektrikli araç olmasını hedefliyor.