Canavar askeri araç Arquus Scarabee tanıtıldı

Tarihin ilk hibrit askeri araçlarından biri olarak tarihe geçen Arquus Scarabee, düzenlenen bir etkinlikte görücüye çıktı. İşte bu dev canavarın özellikleri...

Ordu araçları denince akla ilk gelen modeller her zaman "M998 Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta" (HMMWV ya da Humvee) olmuştur. Sıradan bir SUV modelinden zırlı bir canavara dönüşen bu modeller, diğer üreticilere de ilham verdi.

Bu üreticilerden biri olan Fransız Arquus, Scarabee adını verdiği yeni askeri araç modelini Abu Dabi'de düzenlenen bir fuarda görücüye çıkardı.

Hafif zırhlı olarak tanımlanan Scarabee, kendisine has özelliklere sahip, ancak hibrit bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Bataryaları ve elektrikli motoru ile tamamen elektrikli sürüşe imkan sağlayan bu zırhlı araç, toplamda 305 bg güç üretebilen bir üniteye sahip.

DÖRT TEKERİ DE HAREKETLİ

Scarabee'nin dikkat çekici donanımlarından biri de 4WS sistemi. Dört tekeri birden hareket ettiren bu sistem sayesinde araç en dar alanlardan bile kolayca geçebiliyor.

Hatta Fransız üretici, bu araç sayesinde kaçış manevralarının da en iyi şekilde yapılabileceğini söylüyor. Ayrıca araç 130 km/sa gibi bir azami hız sunuyor.

Arguus Scarabee askeri aracı; Petrol SAS, Reconnaissance ve Security/Counter-Terrorist olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa çıkıyor.

Patrol versiyonu üzerinde 12.7 milimetrelik bir makineli tüfek bulunduran araç, Recon versiyonunda 30 milimetrelik topa kavuşuyor.