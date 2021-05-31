2019 ve 2020 Mart aylarında İsviçre hükümeti tarafından iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı, önümüzdeki yıl yapılacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelindeki birçok sektör oldukça etkilendi. Bu sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe de ciddi gelişmeler yaşandı.

Birçok otomobil markası üretimi durdurdu, bayilerini kapattı ve tanıtımlarını erteledi. Ayrıca gerçekleşmesi beklenen birçok fuar da iptal edildi.

5-15 Mart 2020'de yapılması planlanan 90'ıncı Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, gelecek yıl geri dönüyor.

Organizatörler, fuarın 2022'de yapılacağını resmen doğrularken, etkinliğin yeni normalleşme şartları altında yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

19 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

2022 Cenevre Otomobil Fuarı, 19 - 27 Şubat 2022 tarihi arası kapılarını açacak. Bugüne kadar her zaman mart ayında düzenlenen fuar, ilk kez şubat ayına kaydırıldı.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilediği fuar, dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapıyor.