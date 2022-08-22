Cenevre Otomobil Fuarı Katar'da düzenlenecek

Pandemi nedeniyle 3 yıl üst üste iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı, 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek.

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüs salgını nedeniyle 2020,2021 ve 2022 yıllarında iptal edilmişti.

Organizatörler, salgınla bağlantılı doğrudan ve dolaylı sorunların kendilerini “alternatifsiz” bıraktığını ve fuarın 2023'te daha etkili şekilde düzenlenmesi için çalışmalar yapılacağı duyurmuştu.

Katar'da düzenlenecek

AA'nın aktardığına göre, dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen ve koronavirüs nedeniyle Cenevre'de 3 yıl üst üste iptal edilen fuarın, 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği açıklandı.

Fuar Başkanı Maurice Turrettini, yazılı açıklamasında, 2023 Otomobil Fuarı'nın, "küresel ekonomideki belirsizlikler ve koronavirüs salgınının yayılmasıyla bağlantılı riskler nedeniyle" Cenevre'de yapılmayacağını bildirdi.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapıyor.

Fuara son yıllarda ortalama 600-700 bin arası ziyaretçi katılıyordu. İlk kez 1905'te başlayan ve 1924'te “uluslararası fuar” kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın 88'incisine Türk firmaları da katıldı.