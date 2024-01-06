Chery, 2023 yılında 1.8 milyondan fazla araç sattı Aralık ayını 215 bin 690 adetlik toplam satışla kapatan Chery Grubu, 2023 yılında ardı ardına 12 ay boyunca büyüme kaydetti ve toplamda 1. milyondan fazla araç satmayı başardı.

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2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Chery, 2023 yılında ise 937 bin 148 adet araç ihraç etti. Yıllık bazda yüzde 101,1’lik bir büyüme anlamına gelen bu rakamla şirket, 21 yıl üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı oldu.

12 ay art arda büyüdü

Aralık ayını 215 bin 690 adetlik satışla kapatan Chery Grubu, 2023 yılında ardı ardına 12 ay boyunca büyüme kaydederek önemli bir başarıya daha imza attı.

Chery, 2024 yılında da iddialı

Chery Group, 2024 yılı için iddialı hedefler belirledi. Şirket, yeni yıla “sektördeki büyüme oranının çok üzerinde büyüme ve 2023 yılına kıyasla daha büyük başarılara ulaşma” hedefleriyle girdi.

Chery, 2024 yılında birçok pazarda bir dizi yeni Plug-in Hybrid ve batarya elektrikli modelini pazara sunacak.

Yeni nesil DHE/DHT, yapay zekâ, otonom sürüş ve akıllı kokpit gibi ileri teknolojilerle donatılacak olan bu modeller, ürün yenilemeleriyle araçlarının teknolojik özelliklerini sürekli geliştirecek.