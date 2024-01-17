Chery 2024 fiyat listesi belli oldu: İşte güncel Chery fiyatları Chery, ocak ayı itibarıyla 2024 yılının ilk fiyat listesini açıkladı. Sıfır kilometre bir Chery almak isteyenler için güncel fiyatları sizler için derledik.

ensonhaber.com

2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Chery, 2023 yılında ise 937 bin 148 adet araç ihraç etti. Yıllık bazda yüzde 101,1’lik bir büyüme anlamına gelen bu rakamla şirket, 21 yıl üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı oldu.

Chery 2024 fiyat listesi belli oldu

Chery, ocak ayı itibarıyla 2024 yılının ilk fiyat listesini açıkladı. 2023 model Chery otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar 1 milyon 183 bin TL'den başlıyor. İşte güncel Chery fiyatları:

Chery Omoda 5

Comfort - 1 milyon 183 bin TL

Luxury - 1 milyon 303 bin TL

Excellent - 1 milyon 403 bin TL

Chery Tiggo 7 Pro

Comfort - 1 milyon 198 bin 100 TL

Luxury - 1 milyon 353 bin TL

Excellent - 1 milyon 453 bin TL

Chery Tiggo 8 Pro

Luxury - 1 milyon 493 bin TL

Excellent - 1 milyon 643 bin TL