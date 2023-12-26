Chery Fengyun A8, Çin'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı Chery Fengyun A8, şarj edilebilir hibrit motoruyla Çin'de ön siparişe açıldı. İşte otomobilin fiyatı ve öne çıkan özellikleri.

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Chery markası, Fengyun A8 adını verdiği yeni sedan modelini ön satışa açtığını bildirdi. Bu model, 18 bin ile 21 bin dolar arasında değişen fiyat aralığına sahip ve Arrizo 8'in PHEV, yani plug-in hibrit versiyonu olarak nitelendirilebilir.

Chery Fengyun A8'in Çin pazarında 3 Ocak 2024 tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Araç, özellikle büyük siyah ızgarası ve dikey hava girişleriyle ön kısımda göz alıcı bir görünüme sahip.

17 inç çapında çift renkli jantlara sahip olan bu otomobil, arka kısmında uzanan stop lambaları ve siyah renkte difüzörü ile dikkat çekiyor.

Ayrıca, yan aynalar, cam çerçeveleri ve eteklerde bol miktarda krom detaylarının kullanıldığı görülüyor.

Teknik detaylar

Sedan modelin şarj edilebilir hibrit sistemindeki benzinli motor tek başına 154 hp güç ve 220 Nm tork üretirken, elektrik motorunun da desteğiyle bu değerler maksimum 201 hp ve 310 Nm'ye çıkıyor.

DHT150 isimli hibrit şanzıman ve 18.3 kWsa'lik lityum iyon batarya paketiyle donatılan model, 106 km saf elektrikli sürüş menzili, 1400 km de toplam menzil sunuyor.

DC hızlı şarj desteği de sunulan modelde 19 dakikada yüzde 30-80 arası dolum sağlanıyor.