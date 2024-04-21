Chery, İspanya fabrikasını ana tesislerinden biri yapacak Chery'nin İspanya fabrikası, dünya çapındaki ana ihracat tesisleri arasında yer alacak.

ensonhaber.com

Uzun yıllar sonra Türkiye pazarına giren Çinli otomobil markası Chery, daha sonra İspanya'da fabrika kuracağını açıklamıştı.

Chery, yeni satın aldığı Barselona fabrikasının dünya çapındaki ana ihracat tesislerinden biri olacağını ve yılda 150 bin araç üretmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Chery'nin Avrupa'daki ilk fabrikası olan tesiste üretim yaz sonunda başlayacak ve otomobil üreticileri ilk etapta, 150 eski Nissan işçisini işe alacak.

Diğer ülkelere buradan ihracat yapılacak

Chery Genel Müdür Yardımcısı Guibing Zhang, yapılan bir sunum sırasında şu ifadeleri kullandı:

Yeterli üretime ulaştığımızda, Avrupa'nın geri kalanına ve diğer ülkelere ihracat yapmayı planlayacağız ve burayı Chery'nin dünya çapındaki ana ihracat tesislerinden biri haline getireceğiz.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Chery ve İspanyol EV Motors'un tesise yaklaşık 400 milyon euro yatırım yapacağını söyledi.

Bu yıl Chery, Omoda 5 SUV modelini hem tam elektrikli hem de içten yanmalı motorlu versiyonlarıyla Barselona'da üretecek ve daha sonra Jaecoo 7'yinin üretimine başlayacak.

EV Motors, Chery ile ortak bir üretim platformu ve teknolojisi kullanarak, 1987'de satışları durduran İspanyol markası EBRO'yu yeniden piyasaya sürecek.

EV Motors, dördüncü çeyrekte plug-in hibrit ve yanmalı versiyonlarda iki SUV modelinin üretimine başlayacak.