Chery modellerinde aralık ayı kampanyaları Chery, yılın son ayında Türkiye'de çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

ensonhaber.com

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 1.2 milyonluk satışı geride bırakan Chery, aralık ayında çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Aralık ayında zam yapmayan Chery, yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere 100 bin TL’ye kadar takas desteği ve 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneği sağlıyor.

Chery, çeşitli hediyeler de sunuyor

Chery, aralık boyunca sunduğu finansal avantajlara ek olarak gerçekleştirdiği yeni yıl kampanyasıyla müşterilerine birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor

Kampanya kapsamında 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 kazanma fırsatı var.

Yeni bir Chery marka otomobil satın alanlar, dünyanın harikalarından biri olan görkemli Çin Seddi'ni ve modern metropol Şanghay'ın gökdelenlerini ücretsiz olarak ziyaret etme şansına sahip olacak.

Ayrıca kazanan müşteriler, Chery fabrikasını ziyaret ederek otomobillerin nasıl üretildiğini görebilecek ve Chery’nin gelecekteki ürünlerini test edebilecekler.