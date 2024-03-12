Chery modellerinde mart ayına özel kampanyalar Çinli otomobil üreticisi Chery, mart ayı boyunca çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Chery, 2023 yılında ise 937 bin 148 adet araç ihraç etti. Yıllık bazda yüzde 101,1’lik bir büyüme anlamına gelen bu rakamla şirket, 21 yıl üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı olmayı başardı.

Chery'den mart kampanyası

Mart ayı boyunca devam edecek olan kampanya kapsamında; OMODA 5 için, 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery TIGGO 7 PRO modelinde ise; Comfort, Luxury ve Excellent donanımlarına özel 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi olanakları sunuluyor.

Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı OMODA 5’in fiyatları 1 milyon 283 bin TL’den başlıyor.

Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı TIGGO 7 PRO’nun fiyatı ise 1 milyon 298 bin 100 TL olarak açıklandı.