Chery modellerine mart ayında zam geldi: İşte güncel fiyatlar Chery, mart ayında geçerli fiyat listesini açıkladı. Sıfır kilometre bir Chery almak isteyenler için güncel fiyatları sizler için derledik.

ensonhaber.com

2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Chery, 2023 yılında ise 937 bin 148 adet araç ihraç etti. Yıllık bazda yüzde 101,1’lik bir büyüme anlamına gelen bu rakamla şirket, 21 yıl üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı olmayı başardı.

Chery modellerine mart ayında zam geldi

Chery, mart ayında geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Açıklanan fiyat listesine baktığımızda, tüm modellere zam geldiğini görüyoruz.

Örneğin Omoda 5 fiyatı 1 milyon 233 bin TL'den 1 milyon 283 bin TL'ye yükseldi. Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'ya ise sırasıyla 50 bin TL ve 20 bin TL zam geldi. İşte güncel Chery fiyatları:

Chery Omoda 5

Comfort - 1 milyon 283 bin TL

Luxury - 1 milyon 373 bin TL

Excellent - 1 milyon 473 bin TL

Chery Tiggo 7 Pro

Comfort - 1 milyon 298 bin 100 TL

Luxury - 1 milyon 423 bin TL

Excellent - 1 milyon 523 bin TL

Avantgarde - 1 milyon 623 bin TL

Chery Tiggo 8 Pro

Luxury - 1 milyon 563 bin TL

Excellent - 1 milyon 693 bin TL

Avantgarde - 1 milyon 813 bin TL