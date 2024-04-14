Chery modellerine nisan zammı: Fiyatlar artık uygun değil Chery, nisan ayında geçerli fiyat listesini açıkladı. Sıfır kilometre bir Chery almak isteyenler için güncel fiyatları sizler için derledik.

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2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Chery, 2023 yılında ise 937 bin 148 adet araç ihraç etti. Yıllık bazda yüzde 101,1’lik bir büyüme anlamına gelen bu rakamla şirket, 21 yıl üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı olmayı başardı.

Chery modellerine nisan ayında yine zam geldi

Chery, nisan ayında geçerli olacak fiyat listesini paylaştı ve tüm modellere yine zam yaptı. İşte Chery modellerinin eski ve yeni fiyatları:

Chery Omoda 5

Comfort - 1 milyon 283 bin TL > 1 milyon 303 bin TL

Luxury - 1 milyon 373 bin TL > 1 milyon 393bin TL

Excellent - 1 milyon 473 bin TL > 1 milyon 503 bin TL

Chery Tiggo 7 Pro

Comfort - 1 milyon 298 bin 100 TL > 1 milyon 318 bin TL

Luxury - 1 milyon 423 bin TL > 1 milyon 443 bin TL

Excellent - 1 milyon 523 bin TL > 1 milyon 553 bin TL

Avantgarde - 1 milyon 623 bin TL > 1 milyon 653 bin TL

Chery Tiggo 8 Pro

Luxury - 1 milyon 563 bin TL > 1 milyon 583 bin TL

Excellent - 1 milyon 693 bin TL > 1 milyon 693 bin TL

Avantgarde - 1 milyon 813 bin TL > 1 milyon 843 bin TL