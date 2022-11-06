Chery OMODA 5, dünyada ilk kez Türkiye'de satışa çıkacak

Çinli otomotiv devi Chery, ülkemizde satışa sunacağı OMODA 5 modelini Katar'da tanıttı.

Çinli otomotiv devi Chery, 2022 yılının son çeyreğinde 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında gösterilen OMODA 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunacak.

Söz konusu üç modeli yıl sonuna doğru satışa çıkaracak şirket, o zamana kadar çeşitli izin ve bayi işlemlerini çözmeye çalışacak.

OMODA 5 dünyada ilk kez ülkemizde satılacak

Çinli otomotiv devi Chery, ülkemizde satışa sunacağı OMODA 5 modelini Katar'da tanıttı. Chery’ye bağlı OMODA ekibinin ilk otomobili, küresel pazarları hedefliyor. Türkiye, OMODA 5 modelinin sunulduğu ilk pazar olacak.

OMODA 5 neler sunuyor

OMODA 5, sahip olduğu üstün niteliklerle rakiplerinin çok önünde yer alıyor. OMODA 5, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi (ACC), şeritte takip yardımcısı, otonom acil durum freni ve diğer özellikler dışında ilk kez sürücü izleme sistemi (DMS) ile donatıldı.

OMODA 5, başarısını kanıtlamış 1.6 TGDI motorla 145 kW güç ve 290 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor.

Motor, BMW X1 ile aynı olmak üzere Getrag 7DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. 1.6 TGDI ve 7DCT kombinasyonu ile OMODA 5, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 8 saniyede tamamlayarak etkileyici bir performans sunuyor.

Chery, ülkemizde üretim yapmayı da planlıyor

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak.

Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını da söylemişti.