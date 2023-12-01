Chery, tamamen elektrikli OMODA 5 modelini tanıttı Chey, içten yanmalı motora sahip OMODA 5 modelinin ardından şimdi de yüzde 100 elektrikli OMODA 5 EV modelini tanıttı.

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Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 1.2 milyonluk satışı geride bırakan Chery, şimdi de elektrikli Omoda 5 modelini tanıttı.

Şirket, önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa ve diğer pazarlarda satılacak yeni elektrikli Chery Omoda 5'in teknik detaylarını açıkladı.

Elektrikli Omoda 5 neler sunuyor

Tamamen elektrikli bir model olan OMODA 5 EV, sportif "X" şeklindeki ön cephesi ve üstün rüzgâr direnci performansıyla çarpıcı bir görünüm sergiliyor.

Ayrıca yeni modelde, LED gündüz aydınlatma şeritleri ve daha geniş krom kaplama şeritlerinin entegrasyonuyla farların şekli güncellendi.

Sis lambalarının yanı sıra jantların ve ön ve arka tamponların tasarımı da hava akış çizgilerin güzelliğini vurgulamak üzere yenilendi.

Bunun dışında krom şerit üzerine yatay olarak konumlandırılan daha büyük “OMODA” logosu da modelin üstün premium algısını destekliyor.

Chery, elektrikli Omoda 5'in ön tekerleklere güç veren 204 hp elektrik motoru ve 61 kWsa batarya paketiyle satılacağını duyurdu.

Elektrikli Omoda 5'in 150 kW civarında bir motora sahip olması, fiyatının da uygun olması halinde onu ülkemizde doğrudan yüzde 10'luk ÖTV dilimine sokabilir.

WLTP'ye göre tek şarjla 450 km'ye kadar sürüş menzili sunan modelde yarım saatte yüzde 0-80 dolum imkanı sağlayan 110 kW DC şarj desteği de bulunacak.

Chery Omoda 5'in Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor, ancak detaylar şimdilik belli değil.