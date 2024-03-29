Chery TIGGO 4 Pro, yakında Türkiye'de satışa çıkacak Cnery'nin ülkemizde yüksek satış rakamlarına ulaşan TIGGO serisinin yeni oyuncusu TIGGO 4 PRO, Türkiye pazarına giriş yapmak için gün sayıyor.

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Çin’de 21 yıldır üst üste binek otomobil ihracatında yerli markalar arasında ilk sırada yer alan Chery, ülkemizdeki ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

Türkiye’de C ve D segmentinde yer alan 3 farklı SUV modeliyle henüz ilk yılında büyük bir başarıya imzasını atan Chery, şimdi de TIGGO 4 Pro modelini satışa çıkaracak.

Chery TIGGO 4 PRO neler sunuyor

Elmas ışıltılı ön ızgarasıyla kendine özgü tasarıma sahip olan Tiggo 4 Pro, stratejik olarak konumlandırılan LED gündüz farlarıyla da çarpıcı bir görsel etkiye sahip.

Ön tampondaki gümüş detaylar, zarif ve canlı bir görünüm oluştururken, aracın modaya uygun tasarımını tamamlıyor.

Firma tarafından “heyecan verici bir deneyim” vadeden TIGGO 4 PRO, Chery’nin daha geniş pazarlara ulaşma hedefini yansıtan model olarak öne çıkıyor.

TIGGO 4 Pro, Chery’nin daha geniş pazarlara ulaşma hedefini yansıtan en güncel model olarak öne çıkıyor.

Ayrıca otomobil, tamamen yeni bir sürüş deneyiminin kapılarını aralıyor ve Çin'in otomotiv endüstrisinin becerilerini dünyaya sergiliyor.

Ülkemizde satışa çıkacak TIGGO 4 Pro'nun teknik özellikleri ise önümüzdeki günlerde belli olacak.