Chery TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO üst donanım versiyonlarına kavuştu Chery Türkiye, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerinin üst donanım versiyonlarıyla yüksek teknoloji ve konfor arayan kullanıcılara yöneliyor.

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2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Chery modelleri yeni teknolojilere kavuştu

Chery TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO üst donanım versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

Yeni nesil bilgi-eğlence sistemine sahip kokpitiyle öne çıkan yeni modeller, artırılan akıllı sürüş sistemleri ve yenilenen tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’de şubat ayından itibaren yollara çıkmaya başlayan Avantgarde donanımlı yeni model versiyonları, 24,6 inçlik yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle yepyeni bir sürüş deneyimi vadediyor.

Avantgarde donanımlı TIGGO 7 PRO, her kilometrede sürprizlerle dolu, keyifli bir akıllı kokpit ve sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni versiyonuyla üst düzey akıllı teknolojiye sahip bir SUV olarak konumlandırılan TIGGO 8 PRO ise, yeni iç tasarım detayları, Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi, 9 hava yastığı, tam LED sonsuzluk formuna sahip stop tasarımı ve akıllı güncellemeleri üst düzey kaliteyle birleştiriyor.

Türkiye fiyatları

Avantgarde donanımlı TIGGO 7 PRO 1 milyon 603 bin TL, TIGGO 8 PRO ise 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.