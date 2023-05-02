Chery, TIGGO ailesine iki yeni hibrit seçenek ekledi Chery, TIGGO 8 PRO e+ ve TIGGO 7 PRO e+ olmak üzere iki yeni hibrit model duyurdu. İşte detaylar...

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Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Chery, TIGGO 8 PRO e+ ve TIGGO 7 PRO e+ olmak üzere iki yeni hibrit model duyurdu.

1.5T hibrite özgü bir motor ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya ile yakıt (benzin) ve elektrikli sürüş arasında geçiş yapan otomobiller, üstün performans ve yaklaşık 1000 kilometre menzil sunuyor.

TIGGO 8 PRO e+ aynı zamanda, sınıfı için dikkat çekici bir menzil olan 75 kilometrelik mesafeyi tamamen elektrik motoruyla katedebiliyor.

Daha fazla model yolda

Chery, TIGGO 8 PRO e+ ve TIGGO 7 PRO e+ olmak üzere iki PHEV ürünün ardından gelecekte ayrıca BEV (Bataryalı elektrikli araç) ve diğer güç türleri şeklinde daha fazla yeni enerji ürünü pazara sunacak.