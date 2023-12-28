Chery Türkiye hesabından açıklama: Operasyonlar durduruldu Chery Türkıye hesabından yapıldığı sanılan "tüm operasyonlarımız durdurulmuştur" paylaşımı, müşterilerin kafasında soru işaretlerine neden oldu. İşte Chery paylaşımının perde arkasında yaşananlar.

ensonhaber.com

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 1.2 milyonluk satışı geride bırakan Chery'den Türkiye'yi ilgilendiren bir açıklama geldi.

Chery Türkiye hesabının paylaşımı merak uyandırdı

Chery Türkiye isimli hesap, X platformu üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, operasyonların durdurulduğu söylendi.

İşte Chery Türkiye X hesabından yapılan açıklama:

Kamuoyuna duyurulur. Türkiye'deki Chery otomobil operasyonu 2 Ocak 2023 tarihinde Yetkili distribütör Mermerler Otomotiv'in anlaşması devam etmesine rağmen, CHERY International tarafından yürütülmüştür.



Fakat ilgili Chery int. Mermerler ile konuyu çözmeden ortaya çıkan müşteri davaları neticesinde, şirketimiz taraf alınmıştır. Satmadığımız ve garanti vermediğimiz araçlar ile ilgili hiçbir sorumluluğumuz olmadığı halde açılan davalarla taraf olunmuştur.



Chery ise Mermerler‘in avukatlarının yürüttüğü uzlaşmayı RET ederek sorumluğu Mermerler'e atmaktadır.



80 yıldır otomotivde verdiğimiz hizmette ve müşteri memnuniyeti karşısındaki iyi niyetle anlaşma ortamı kalmamıştır.



Mermerler olarak bu konuda tüm kanuni haklarımız T.C adalet sisteminde arayacağımızı kamuoyuna duyurur, hizmet alamayan müşterilerimize bu belirsizlik sebebiyle devam edemeyeceğimizi bildiririz.



Bugün itibarıyla başta yedek parça tedarik süreci olmak üzere tüm operasyonlarımız durdurulmuştur. - Mermerler Otomotiv A.Ş.

Olayın aslı ne

Yukarıdaki açıklama her ne kadar Chery Türkiye hesabından yapılmış gibi görünse de açıklamayı yapan Mermerler Otomotiv A.Ş.

Daha önce Chery'nin Türkiye distribütörlüğünü yapan şirket, artık Chery ile çalışmayacağını açıkladı.

Kısacası, şu anda Chery markasının Türkiye operasyonlarında herhangi bir sorun yok. Araç satışları ve satış sonrası destek gibi hizmetler devam ediyor.

Chery'nin Türkiye'deki tüm faaliyetlerini durdurduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor.