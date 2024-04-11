Chery, Türkiye'de fabrika kurma kararından vazgeçti Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Avrupa'daki ilk fabrikasını Türkiye'de kuracağı yönünde söylentiler vardı. Bu haberler üzerine satışını artıran otomobil markası, geri adım atarak fabrika kurulumu için İspanya'ya yöneldi.

ensonhaber.com

Uzun yıllar sonra Türkiye pazarına giren Çinli otomobil markası Chery, Türkiye'de satışlarını artırmak için ilginç bir taktik izledi.

Avrupa'daki ilk üretim fabrikasını Türkiye'de kurmak için görüşmeler yaptığını piyasada konuşturan Chery, böylelikle kullanıcıların güvenini kazandı.

Fabrika kurulacağı için parçaların da ucuz bir şekilde sağlanacağını düşünen kullanıcılar markaya daha sıcak yaklaştı ve satış rakamları oldukça yükseldi.

Türkiye yerine İspanya

Ancak Chery, Türkiye'ye yatırım yapma kararından vazgeçti.

Çinli markanın yeni adresi İspanya.

İspanya medyasında da yer alan haberlere göre; Chery'nin üretim fabrikasını kuracağı şehir Barselona olarak belirlendi.

Süreç henüz tamamlanmadı ancak Chery'nin Türkiye yerine İspanya'ya yatırım yapma kararı Türkiye'deki kullanıcıları oldukça kızdırmış durumda.

Satışlar düşebilir

Kararın önümüzdeki Chery'nin satış rakamlarına yansıyacağı öngörülüyor.