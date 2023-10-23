Chery, Türkiye'de üretim yapmak için görüşmelere başladı Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'de üretim için ilgili bakanlıklarla görüşmeye başladığını açıkladı.

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Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket, Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak.

Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını daha önce açıklamıştı.

Chery resmi görüşmelere başladı

Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'de üretim için ilgili bakanlıklarla görüşmeye başladığını açıkladı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; Chery International Başkanı Zhang Guibing, Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

Bizim yapacağımız fabrika yatırımı çok büyük olacak. Bunun için fizibilite çalışmaları yapıyoruz ve bu zaman alan bir çalışma. Ticaret Bakanlığı ile irtibat halindeyiz.



Bir Ar-Ge merkezi ile başlayıp daha sonrasında fabrika yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Fabrika yatırımında sadece Türkiye’nin satış rakamlarına bakmıyoruz. Türkiye’den ihracat yapabileceğimiz çevre ülkelerin de satış rakamlarına bakıyoruz. Türkiye’ye yatırım yapmamız için ihracat ve iç pazar dahil 150-200 bin adet bandını yakalamamız gerekiyor.

Yeni pazarlara Ar-Ge merkezi ile girmenin kendilerine özel bir durum olmadığının altını çizen Chery International Başkanı Guibing, sözlerini şöyle tamamladı: