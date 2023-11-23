Chery ve Huawei'nin geliştirdiği Luxeed S7 satışa çıkıyor Chery'nin geliştirici ve üretici, Huawei'nin ise tedarikçi ve satıcı rolü üstlendiği Luxeed markasının ilk modeli S7, Çin'de yollara çıkmaya başlayacak.

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Chery tarafından geliştirilen ve Huawei tarafından tedarik edilecek yeni lüks elektrikli sedan Luxeed S7, 28 Kasım itibarıyla Çin'de satışa çıkacak.

500 ila 800 km menzil sunan dört farklı donanım seviyesiyle satılacak olan modelin ön satış fiyatı 35 bin dolardan başlayacak.

Luxeed S7 neler sunuyor

Luxeed S7, Chery tarafından geliştirilen E0X platformunu kullanıyor. Söz konusu platform, 800V elektrik mimarisini ve pek çok gelişmiş sürüş asistan teknolojisini destekliyor.

Elektrikli sedanın giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren215 kW'lık bir elektrik motoru karşımıza çıkıyor..

Dört tekerlekten çekişli versiyon ise toplam 365 kW maksimum güç üreten iki elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlıyor.

Luxeed S7'de 60.48 ve 80 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği var. Giriş seviyesinde diğerlerine göre daha ucuza mal olan lityum demir fosfat batarya kullanılıyor.

Uzun menzilli üst versiyonlarda ise Çinli batarya devi CATL'in M3P bataryası yer alıyor.