Chery yeni şarj edilebilir hibrit modellerini tanıttı Chery, şarj edilebilir hibrit modellerini içeren yeni mimarisini tanıttı. İşte otomobiller hakkında bilinen tüm detaylar.

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Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 1.2 milyonluk satışı geride bırakan Chery, şarj edilebilir hibrit modellerini içeren yeni modellerini tanıttı.

Chery, Formula 1 yarışıyla birlikte Katar’da düzenlenen 2023 Cenevre Otomobil Fuarı'nda QPower mimarisini sergiledi.

QPower; ICE (içten yanmalı), BEV (tamamen elektrikli), PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve hidrojen olmak üzere farklı enerji türlerini kapsayan yeni bir mimari ola QPower, Chery'nin yeni modellerine güç verecek.

Tiggo ve Arrizo'nun yeni versiyonları

Chery, 2023 Cenevre Otomobil Fuarı'nda Tiggo ve Arrizo ailelerinden hibrit ve benzinli modelleri kapsayan 5 yeni model sergiledi.

Sergilenen modeller arasında Türkiye’de içten yanmalı versiyonu mevcut olan Tiggo 8‘in ve Tiggo 7‘nin şarj edilebilir hibrit versiyonları yer aldı.

Bu iki PHEV model; 3 motorlu verimli güç aktarma sistemi kombinasyonuna, Chery tarafından geliştirilen 3 vitesli DHT’ye (hibrit şanzıman) ve en güncel teknolojilere sahip.