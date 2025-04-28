Chery'nin alt markası iCAR, ilk modeli V23'ü tanıttı: İşte özellikleri

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Dünya otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan 2025 Şanghay Otomobil Endüstrisi Fuarı, birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Bu yeniliklerden biri de, uluslararası pazarlar için yaratılan özgün bir marka olan iCAR'ın ve ilk modeli V23'ün dünya lansmanı oldu.

Fuarın ilgi odağı haline gelen iCAR, kurulduğu günden bu yana yenilikçi ve farklı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

iCAR, Chery'nin köklü teknolojik uzmanlığı ile SmartMi Tech’in internet merkezli felsefesinin birleşiminden doğan, kendine özgü ve yenilikçi bir DNA'ya sahip.

Chery’nin internet tabanlı bir felsefeye dayanan ilk markası olan iCAR, stratejik olarak dünya genelinde gençleri ve kendini genç hisseden kişileri hedefliyor.

iCAR MARKASI NELER SUNACAK

Markanın ürün yelpazesinde, hem batarya elektrikli araçlar (BEV'ler) hem de menzili uzatılmış elektrikli araçlar (REEV'ler) yer alacak.

Bu araçlar, off-road becerileri, teknoloji odaklı tasarımlar ve türler arası morfolojik konseptler gibi çeşitli ve farklı tasarım yaklaşımlarına sahip olacak.

iCAR'IN İLK MODELİ: V23

iCAR'ın ilk küresel ürünü olan V23, Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtıldı. Kare ve güçlü hatlarıyla dik bir duruş sergileyen araç, dokulu vurgulara sahip tamamen kapalı bir ön ızgaraya ve bölünmüş far tasarımına sahip; bu da özgün kişiliğini arazi estetiğiyle birleştiriyor.

Tamamen yeni bir mimari üzerine kurulu olan iCAR V23, arazide güçlü geometrik parametreler ve beklenmedik derecede iyi geçiş özellikleri sunuyor.

Bu model, özellikle şehirli maceracılar ve off-road deneyimleri arayan, trendleri takip eden ve "havalı" olarak nitelendirilen kullanıcılar için tasarlandı.

Marka, V23'ün güzel görünümü, sürüş keyfini, kullanıcı dostu yapıyı ve pratik işlevselliği başarıyla bir araya getirdiğini iddia ediyor.

Küresel bir yaklaşımla yola çıkan iCAR, akıllı elektrikli araç pazarında rekabetçi olabilmek için ürün perspektiflerini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

iCAR, üç yıl içinde küresel varlığını 100'ün üzerinde ülkeye yaymayı ve dünya genelinde 2 binin üzerinde uzmandan oluşan bir ağ kurmayı planlıyor.