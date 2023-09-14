Chery'nin alt markası JAECOO, Avrupa'ya geliyor Chery’nin 1.6 litrelik TGDI motoru ve 7 ileri DCT otomatik şanzımanıyla 4x2 ve 4x4 olarak üretilen JAECOO 7, Avrupa'da satışa çıkmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda ülkemize resmi olarak giriş yapan Çinli otomobil üreticisi Chery, şimdi de alt markası JAECOO'yu Avrupa'ya getiriyor.

Eylül 2023’te JAECOO 7 ile Doğu Avrupa SUV pazarına giriş yapacak marka, buradan Avrupa'ya yayılacak.

JAECOO 7 neler sunuyor

Chery’nin 1.6 litrelik TGDI motoru ve 7 ileri DCT otomatik şanzımanıyla 4x2 ve 4x4 olarak üretilen JAECOO 7, arazi aracı özelliklerine sahip şehirli bir SUV olarak konumlandırılıyor.

JAECOO 7’nin 0-100 km/s hızlanması 8 saniye seviyelerinde gerçekleşiyor. 14,8 inçlik Sky ekran, 10,25 inçlik tamamen LCD gösterge paneli ve üç kollu, altı düz, çok işlevli direksiyon simidi ile JAECOO 7’nin akıllı kokpiti, gelişmiş bir teknoloji ortamı sunuyor.

Akıllı sürüş destek sistemleri, tescilli ARDIS all-road akıllı arazi sürüş sistemi ile birlikte çalışıyor. Sistem, şehir içi, çöl, dağlık arazi, su geçişi, çamur ve diğerleri dahil olmak üzere yedi akıllı dört tekerlekten çekiş modu ile benzersiz şerit değiştirme özellikleri ve üstün seyahat verimliliği ile akıllı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Eylül ayındaki resmi Doğu Avrupa pazarına girişinin ardından marka, Meksika, Suudi Arabistan ve Şili gibi ülkelere de adım atacak.

Otomobilin gelecek yıl ülkemize gelme ihtimalinin de bulunduğunu belirtelim.