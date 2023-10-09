Chery'nin alt markası JAECOO, yeni modelini tanıttı Chery Group’un Premium Off-Road SUV sınıfında yeni bir anlayışın oluşmasını hedefleyen JAECOO markası, Doha-Katar’da düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda, J8 modelini görücüye çıkardı.

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Geçtiğimiz aylarda ülkemize resmi olarak giriş yapan Çinli otomobil üreticisi Chery, şimdi de alt markası JAECOO'yu Avrupa'ya getiriyor.

Eylül 2023’te JAECOO 7 ile Doğu Avrupa SUV pazarına giriş yapacak marka, şimdi de Doha-Katar’da düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda, J8 modelini tanıttı.

İlk olarak Şubat 2024’te yollara çıkması ve Mart 2024’te Katar pazarında satışa sunulması beklenen JAECOO, üstün arazi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

JAECOO 8 neler sunuyor

JAECOO J8, üstün tasarım yaklaşımını gelişmiş teknolojiyle harmanlayarak samimi bir ortam sunuyor. Kabin, 24,6 inçlik ultra akıllı kavisli ekran, özel 14 hoparlörlü SONY ses sistemi ve 255 renkli, şelale tarzı ritmik ortam aydınlatması ile donatılıdı.

JAECOO J8, 7 temel sürüş senaryosuna kolaylıkla uyum sağlayabilen, çevik ve sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Her senaryoya uygun, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, güç aktarımını sağlıyor. CDC manyetik yükseklik ayarlı süspansiyonuyla JAECOO J8; aracın yüksekliğini farklı yükler ve yol koşullarına göre ayarlayabiliyor, gelişmiş konfor seviyesini üstün yol tutuş özellikleriyle birleştirebiliyor.

Eş zamanlı olarak off-road tutkunlarına da dengeli bir arazi sürüş keyfi yaşatabiliyor.

Otomobillin diğer teknik detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.