Chery'nin satışları 2024'te yüzde 38,4 arttı

Haber Merkezi

Chery, 2024 yılında küresel otomobil satışlarını yüzde 38,4 artırarak 2.6 milyon adede ulaştırdı.

Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı olan Chery, gelirini de yüzde 45'in üzerinde artırarak 480 milyar yuan'a (65.52 milyar dolar) çıkardı.

Yabancı pazarlara 1.14 milyon araç ihraç eden şirket, küresel otomotiv pazarında hızla yükseliyor.

KÜRESEL SIRALAMADA YÜKSELİŞ

Chery'nin 2024 yılındaki satış başarısı, şirketi küresel otomobil üreticileri sıralamasında birkaç basamak yukarı taşıyacak

. Rakipleri Geely ve BYD de yüksek satış rakamlarına ulaşırken, Çinli otomobil üreticileri küresel pazarda giderek daha fazla söz sahibi oluyor.

AVRUPA'DA BÜYÜME HEDEFİ

Chery, Avrupa pazarında Omoda ve Jaecoo markalarıyla büyüme hedefliyor. Bu yıl İspanya'da bir ortak girişimle otomobil üretimine başlayacak olan şirket, Avrupa'daki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.