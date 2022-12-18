Chery'nin yeni modeli TIGGO 7 PRO Türkiye'ye geliyor

Chery, TIGGO 7 PRO modelini Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında gösterilen OMODA 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunacak.

TIGGO 7 PRO, sadece kullanıcıların çoğunluğunun beğenisini kazanmakla kalmadı, Katar’ın ''Yılın En Çok Satan SUV Ödülü''nü de kazandı.

TIGGO 7 PRO’nun da katkısıyla Chery, Peru’daki Nitro Magazine tarafından ''En Popüler Çinli Otomobil Markası'' da seçildi.

TIGGO 7 PRO neler sunuyor

Genç şehirli kullanıcıların beğenisini kazanan şehirli lüks SUV TIGGO 7 PRO, zengin teknoloji donanımlarıyla önemli satış adetlerine ulaşırken, yakın zamanda Türk kullanıcılarının da beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Otomobil, 10,25 inçlik dokunmatik merkezi ekran, 12 inçlik LCD gösterge ekranı ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile, aynı seviyede benzersiz bir üçlü ekran mimarisini de kullanıma sunuyor.

Büyük bir otomotiv pazar potansiyeline sahip olan Türkiye, Chery’nin geliştirmeyi taahhüt ettiği önemli ülkelerden birisi olarak öne çıkıyor.

Markanın önemli modellerinden biri olan TIGGO 7 PRO’nun pazara sürülecek olması, Chery’nin Türkiye pazarına olan ilgisini ve güvenini yansıtıyor.

Chery, gelecekte Türkiye pazarındaki varlığını genişletmek için TIGGO 7 PRO ve diğer önemli modellere odaklanmaya devam edecek ve yerel otomobil tüketim potansiyelini destekleyerek, Türk kullanıcılarının seyahat deneyimlerini iyileştirmeye katkıda bulunacak.