Chery'nin yeni otomobil markası Jaecoo Türkiye'ye geliyor Çinli otomobil markası Chery, premium segmentinde konumlandırdığı yeni markası Jaecoo'yu ülkemizde yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

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2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Chery'nin yeni markası Jaecoo geliyor

Chery'nin premium segmenti hedefleyen yeni markası Jaecoo, Türkiye'de satışa çıkmak için gün sayıyor.

Jaecoo, Türkiye'ye yaz aylarında giriş yapacak ve ülkemizde satılacak ilk model kompakt SUV Jaecoo 7 olacak.

Daha sonra ise elektrikli SUV modeli Jaecoo 8 satışa çıkacak. Bu modelin bazı ülkelerde Chery Tiggo 9 Pro adı altında satıldığı da biliniyor.

Jaecoo 7 neler sunuyor

Yüksek dayanıklı çelik gövde, akıllı sürüş yardım sistemleri ve 7 farklı sürüş modu ile donatılan Jaecoo 7, hem şehir içi hem de arazi koşullarına uyum sağlayabilen bir otomobil olarak dikkat çekiyor..

Arazi aracı, 1.6 litrelik TGDI motor ve buna eşlik eden 7 ileri DCT otomatik şanzıman ile birlikte geliyor.

Ayrıca, otomobilin hem iki tekerlekten, hem de dört tekerlekten çekişli versiyonları satılıyor.