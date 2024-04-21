Chery'nin yeni otomobil markası Jaecoo, yeni modellerini tanıtacak Çinli otomobil markası Chery, premium segmentinde konumlandırdığı yeni markası Jaecoo'yu yılın ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. Jaecoo, yeni modellerini Pekin Otomobil Fuarı'nda sergileyecek.

ensonhaber.com

2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Chery'nin premium segmenti hedefleyen yeni markası Jaecoo, Türkiye'de satışa çıkmak için gün sayıyor.

Yeni modeller Çin'de tanıtılacak

Çinli otomotiv markası Jaecoo, 25 Nisan’da Çin’in başkenti Pekin’de başlayacak olan 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV modellerini ilk kez görücüye çıkaracak.

“Yeni Enerji, Yeni Eko, Yeni Çağ” temasıyla boy gösterecek olan marka, fuarda yeni enerjili Off-Road haritasını ve küresel stratejisini de açıklayacak.

Jaecoo, Türkiye'ye yılın ikinci yarısında giriş yapacak ve ülkemizde satılacak ilk model kompakt SUV Jaecoo 7 olacak.

Daha sonra ise elektrikli SUV modeli Jaecoo 8 satışa çıkacak. Bu modelin bazı ülkelerde Chery Tiggo 9 Pro adı altında satıldığı da biliniyor.