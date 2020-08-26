Chevrolet, 2020 Corvette modellerini geri çağırmaya başladı

Chevrolet, ön bagaj kapağı kendiliğinden açılan C8 Corvette modellerini geri çağırarak satışları durdurdu.

Bir süredir 2020 model Corvette'lerin ön bagaj kapağının kendiliğinden açılma sorunuyla karşı karşıya kalan Chevrolet, etkilenen araçlarını geri çağırmaya başladı.

General Motors sözcüsü Daniel Flores, Motor1'e verdiği demeçte bu sorunun 6661 adet 2020 Corvette'i etkilediğini belirtti. Bu sebeple marka, şu an satışları durdurup araçları tamir etmeye başladı.





GÜNCELLEME İLE YENİ ÖNLEM

Araç sahipleri ise gelecek güncelleme ile güven altına alınacak. Ön bagajın açıldığını fark edecek sistem, aracın azami hızını 42 km/sa ile sınırlayacak. Firma, bunun ciddi kazaları önleyebileceğine inanıyor.

General Motors'un raporuna göre kullanıcılar, ön bagajın açık olduğunu gösteren görsel ve işitsel uyarıları dikkate almıyor. Bu sebeple yüksek hızlarda panel açılabiliyor ve sürücünün görüşü tamamen kayboluyor.

Gelecek çevrimiçi güncelleme aynı zamanda araç anahtarının "yanlışlıkla ön bagajı açmasını" da engelleyecek. Aynı şekilde araç içerisinde ön bagajı açmaya yarayan tuşlara daha uzun sürelerde basılması gerekecek.

Kaynak: Motor1 Türkiye