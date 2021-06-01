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    Chevrolet, Corvette üretimini dördüncü kez durdurdu

    2021 yılında farklı sebeplerden ötürü üretim bandı tam 3 kez duran Corvette, çip krizi nedeniyle yeniden üretime ara verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 09:07
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    Chevrolet, Corvette üretimini dördüncü kez durdurdu

    Son zamanlarda küresel çapta yaşanan çip tedarik sorunları, otomotiv sektörüne ağır darbe vurmaya devam ediyor.

    Birçok marka, çip krizi nedeniyle üretimlerine ara verirken bu markalar arasına Chevrolet de eklendi.

    Marka, 2021 yılında farklı sebeplerden ötürü üretim bandı tam 3 kez duran Corvette modelinin üretimine 1 hafta ara verdi.

    Hala tedarik sıkıntıları çeken üretici, diğer markaların aksine, mikroçip olmadan araçlarını üretmek istemiyor. Bu nedenle verilen aranın uzayabileceği söyleniyor.

    chevrolet

    SORUN YALNIZCA ÇİPTE DEĞİL

    1- 5 Mart tarihleri arasında bir kez daha üretime ara verdiğini duyuran Amerika menşeli marka, o dönemlerde şanzıman tedarik sorunları olduğunu dile getirmişti.

    Ocak ayında verilen kararda ise bu durumun arkasında mikroçip tedarikinde yaşanan sıkıntıların olduğunu belirtmişti. Şimdi ise her iki sistemin de tedarik sıkıntısı çektiği öne sürülüyor.

    chebrolet

    Kaynak: Motor1 Türkiye

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