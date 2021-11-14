Chevrolet ve GMC, çip krizi nedeniyle bazı parçalardan vazgeçiyor

Chevrolet ve GMC, çip krizi nedeniyle bazı parçalardan vazgeçiyor

General Motors bünyesinde bulunan Chevrolet ve GMC, çip krizi nedeniyle bazı modellerdeki ısıtmalı koltuk ve ısıtmalı direksiyon donanımlarını kaldıracak.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, son aylarda çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

General Motors, pickup modellerinin bir kısmındaki mikroçip isteyen donanımları kaldırmış ve artık araçlarında bunlara yer vermemeye başlamıştı.

ISITMALI DONANIMLAR DA KALDIRILIYOR

ABD'li şirket, şimdilerde 2022 model Chevrolet ve GMC modellerindeki ısıtmalı koltuk ve ısıtmalı direksiyon donanımlarını da kaldırma kararı aldı.

Alman marka BMW'nin ise, yarı iletken çip arzı sıkıntısı nedeniyle bazı modellerinde dokunmatik ekran işlevini kaldıracağını açıklamıştı.

İddialara göre karardan BMW 3, BMW 4, BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW Z4 modelleri etkilenecek.