Chevrolet, yangın riski nedeniyle 73 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li otomotiv devi General Motors, yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle elektrikli Chevrolet Bolt araçlarını geri çağırma kararı aldı.

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors, 2019-2022 model arası üretilmiş olan elektrikli Chevrolet Bolt araçlarını geri çağırdığını duyurdu.

Geri çağırma nedeninin yangın riski olduğu belirtilirken, yaklaşık 73 bin aracın sorundan etkilendiği kaydedildi.

LG'nin üretmiş olduğu bataryaları kullanan Bolt modellerinde yaşanan sorunların onarım maliyeti ise 1 milyar doları bulacak.

Teknoloji devi LG, GM'nin geri çağırdığı otomobillere ilişkin olarak müşteri ve iş ortaklarıyla aktif şekilde çalışmaya başladı.

HYUNDAI DE LG İLE SORUN YAŞAMIŞTI

Hyundai Motor, yangın riski nedeniyle 82 bin elektrikli aracını geri çağırmış, LG üretimi olan bataryaları değiştirmek için 900 milyon dolar harcamıştı.