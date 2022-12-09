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    Çift kapılı Tesla Cybertruck ortaya çıktı

    Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın seri üretimine gelecek yıl sonunda başlanacak. Aracın bir de çift kapılı versiyonu kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 09:23
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    Çift kapılı Tesla Cybertruck ortaya çıktı

    Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

    Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, beklentilerin çoktan aşıldığını gösteriyor.

    Cybertruck ön sipariş sayısı 1.5 milyonu aştı

    2019 yılında tanıtılmasının ardından sadece bir hafta içinde 250 binden fazla ön sipariş alan Cybertruck’a olan talep hızla artıyor. 2022’yılında toplam Tesla Cybertruck ön siparişleri 1,5 milyonu aşmış durumda.

    tesla cybertruck

    Çift kapılı Cybertruck gelebilir

    Geçtiğimiz günlerde Tesla, Los Angeles'da bulunan Petersen Müzesi'nde şirketin tarihini, yıllar içerisinde gelişen ürün ve yeniliklerini içeren özel bir sergi düzenledi.

    Bu sergide en dikkat çeken araçlardan biri ise kuşkusuz Cybertruck oldu. Etkinlikte paylaşılan sürpriz bir Cybertruck görseli, çift kapılı versiyonuna işaret ediyordu.

    tesla

    İlk Cybertruck prototipinin 2019'un sonlarında piyasaya sürülmesinin ardından Twitter kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Elon Musk, daha küçük bir Cybertruck yapmanın uzun vadede mantıklı' olabileceğini söylemişti.

    Buradan hareketle daha küçük Cybertruck'ın önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Ancak bu aracın, şimdikine göre daha ucuz olup olmayacağı bilinmiyor.

    tesla


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