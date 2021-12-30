Çin, 2022'de 27 milyon otomobil satmayı hedefliyor

China International Capital Corporation’ın (CICC) bir raporuna göre, Çin'de gelecek yıl 27,2 milyon otomobil satılacak.

China International Capital Corporation’ın (CICC) bir raporuna göre, Çin’in otomobil endüstrisine yönelik tüketici talebi, 2022’de istikrarlı büyümeyi sürdürecek.

Otomobil satışlarının gelecek yıl yüzde 6.2 artışla 27.22 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Binek otomobillerin toptan satışı yıllık yüzde 8,1 artarak 22,76 milyon adede yükselecek. Raporda ticari araç satışlarının yüzde 2,2 düşüşle 4,46 milyon adet olması bekleniyor.

Elektrikli bisiklet satışları da 2021 yılına göre yüzde 14,9 artışla önümüzdeki yıl muhtemelen 54 milyon adede ulaşacak.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği’ne (CAAC) göre de ülkedeki yeni enerjili araç satışları 2021’den itibaren yüzde 47 artarak gelecek yıl 5 milyon adedi geçecek.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI REKOR KIRMIŞTI

Çin'de bataryalı elektrikli araç (BEV) ve şarj edilebilir hibrit araç (PHEV) toplam satışları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında, aylık bazda tüm zamanların rekoru kırılmış ve ilk kez 400 bin sınırı aşılmıştı.

Çin'de ocak ayından bu yana toplam 2.7 milyon adedin üzerinde şarj edilebilir binek araç satıldı. Aralık ayıyla birlikte, bu yılki satışların 3 milyon adedi rahatlıkla aşacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl ise ülkede toplam 1,27 milyon şarrj edilebilir binek araç satılmıştı.

