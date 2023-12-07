Çin devlet başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi, Türkiye'de büyük ilgi gördü Çin devlet başkanının makam aracı olan Hongqi, Türkiye pazarındaki rekabete katılmıştı. Aracın şimdiye kadar ne kadar sattığı ortaya çıktı.

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Son zamanlarda Çinli markalar adeta Türkiye pazarına akın ediyor. Ekonomik Çin modellerinden sonra en pahalı otomobiller de Türkiye’ye geliyor.

Çin devlet başkanının resmi aracı olan Hongqi, Türkiye'deki premium SUV rekabetine dahil olacak.

Hongqi, Çin’in en eski ve en büyük otomobil üreticilerinden biri olan FAV Group tarafından devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri için lüks segmentte üretiliyor.

Ağustos sonunda satışa çıkmıştı

Türkiye’ye getirilen yeni marka, Hongqi E-HS9 modeliyle ağustos ayının son günlerinde Türkiye’ye resmen giriş yapmıştı.

Şu ana kadar 18 adet sattı

Ağustos ayının sonu itibarıyla Türkiye'ye gelen HONGQI E-HS9, 8.5 milyon TL'lik fiyatıyla dikkatleri üzerine çekerken, marka satışlardan memnun. Yapılan açıklamaya göre lüks SUV, şu ana kadar 18 adet sattı.

Hongqi E-HS9 öne çıkan özellikler

Hongqi E-HS9, elektrik motorlarıyla toplam 551 PS güç ve 750 Nm tork sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını da yaklaşık 5 saniyede tamamlıyor.

Lüks SUV'un akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi de kullanıcısına Uzun yol, Konfor, Spor, Allroad, Offroad ve Custom gibi sürüş modlarıyla üst seviye deneyim vadediyor.

99 kWsa'lik batarya paketi de HONGQI E-HS9'a NEDC'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.

Hongqi E-HS9, kilit açma, sıcaklık düzenleme, akıllı ses kontrolü ve cep telefonu aracılığıyla uzaktan araç kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirebilen akıllı sensörlü direksiyon simidine ve 6 adet akıllı ekrana sahip.