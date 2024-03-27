Çin, elektrikli araç sübvansiyonları nedeniyle ABD'yi şikayet etti Çin, ABD'nin elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyonların rekabet kurallarına aykırı olduğu nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.

AA

ABD, 2022'de Enflasyonu Düşürme Yasası'ndaki iklim değişikliğiyle mücadele için elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyonları hayata geçirmişti.

Çin ise bu durumun rekabet kurallarına aykırı olduğu nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.

Çin: Haksız rekabet var

Çin Ticaret Bakanlığı, yasayla yerli üreticiler sübvansiyonlarla desteklenirken Çin’den ve diğer DTÖ üyesi ülkelerden ithal ürünlerin piyasadan dışlamasının haksız rekabet oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin ulusal özel muameleyi ve favori ülkeye özel muameleyi yasaklayan DTÖ kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilerek, Washington yönetimine, ayrımcı sübvansiyon politikasını en kısa sürede düzeltme ve yeni enerji araçlarının küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruma çağrısı yapıldı.

Pekin yönetimi, "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırdığı, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimini devlet sübvansiyonlarıyla destekliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupalı otomotiv üreticileri için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)