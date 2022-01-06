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    Çin, elektrikli araç teşviklerini azalttı

    Çin hükümeti, elektrikli otomobillerde sunulan devlet teşvikini bu yıl yüzde 30 azaltma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 08:51
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    Çin, elektrikli araç teşviklerini azalttı

    Elektrikli araçlara olan ilgiyi artırmak için birçok hükümet, çeşitli teşvikler uyguluyor. Bu hükümetlerin başında gelen Çin, elektrikli otomobillerde sunulan devlet teşvikini bu yıl yüzde 30 azaltma kararı aldı.

    Dünyanin en büyük elektrikli araç pazarı olarak gösterilen ülkede, devlet tarafından verilen teşvikler gelecek yıl ise tamamen kaldırılacak.

    Daha önce devlet,  teşviklerin 2020'den 2022'ye kadar sırasıyla yüzde 10, 20 ve 30 oranlarında azaltılacağı daha önce açıklanmıştı.

    FİYATLAR ARTTI

    Söz konusu düşüş, ülkede satılan elektrikli araçların fiyatlarına da yansıdı. Örneğin teşvik kapsamına giren Tesla Model 3 ve Model Y versiyonlarının fiyatları ortalama yüzde 2 arttı.

    Çin, elektrikli araç teşviklerini azalttı #1

    Teşviklerin düşmesinin satışlara büyük bir etkisinin olması beklenmiyor. Çünkü bu teşvikler 2020'den bu yana düşmesine rağmen Çin'deki yeni elektrikli araç satışları rekor kırmaya devam ediyor.

    2021'in ilk 11 ayında 2.7 milyon şarj edilebilir (PHEV+BEV) binek araç satıldı. Aralık verileri henüz açıklanmasa da  Çin'deki elektrikli satışlarının 2021'de 3 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.


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