Çin, elektrikli araçlar için vergi muafiyetini uzattı

Çin, elektrikli taşıtlara uygulanan satış vergisi muafiyetinin bir yıl daha uzatılacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de son zamanlarda elektrikli araç satışlarında rekor artışlar yaşanıyor. Bunun nedenlerinden biri de hükümetin uyguladığı vergi muafiyeti.

AA'nın haberine göre Çin, elektrikli taşıtlara uygulanan satış vergisi muafiyetinin bir yıl daha uzatılacağını açıkladı.

Bakanlık, elektrikli araç satın alanlarının 2023 sonuna kadar, motorlu taşıtlar için uygulanan yüzde 10'luk satış vergisinden muaf tutulacağını açıkladı.

Çin, sürekli uzatıyor

Karbon emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltma hedefleri doğrultusunda elektrikli araçların üretimini ve satışını teşvik etmek için ilk kez 2014'te getirilen 3 yıllık vergi muafiyeti, 2017'de 3 yıl, 2020 ve 2021'de ise birer yıl uzatılmıştı.

Satış vergisi muafiyeti ve elektrikli araç satın alanlara ödenen devlet destekleri, Çin'de elektrikli araç sektörünün hızla büyümesinde ve satışların artmasında önemli rol oynadı.

Teşvikler başta Tesla olmak üzere gibi uluslararası şirketleri Çin'de üretimlerini artırmaya yöneltirken, kısa sürede çok sayıda yerel üretici de sektöre girdi.

Öte yandan elektrikli araç satın alanlara 2009'dan bu yana sağlanan devlet desteği ise bu yılın sonunda bitecek.

