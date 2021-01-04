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    Çin elektrikli araçlara verdiği desteği yüzde 20 azalttı

    Çin Maliye Bakanlığı, çevre dostu motora sahip araçlara sağlanan yardımın yüzde 20 oranında düşürüleceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:49
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    Çin elektrikli araçlara verdiği desteği yüzde 20 azalttı

    Koronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapatıp üretimi durduran ve bayilerde satış yapamayan otomobil üreticileri, oldukça zor durumda kaldı.

    Salgın sebebiyle hemen hemen her ülkede çeşitli teşvikler hayata geçirildi. Bu ülkelerden biri olan Çin, yeni yılda sunulan teşvikleri azaltma kararı aldı.

    Çin Maliye Bakanlığı, yeni yılla birlikte çevre dostu motora sahip araçlara sağlanan yardımın yüzde 20 oranında düşürüleceğini açıkladı.

    Söz konusu azaltma, aralarında taksilerin de bulunduğu kamu sektörü otobüs ve otomobilleri için yüzde 10 oranında uygulanacak. Ancak bu alanda uygulamada olan sübvansiyon ve vergi indirimleri bu yılda da sürdürülecek.

    Çin elektrikli araçlara verdiği desteği yüzde 20 azalttı #1

    Volkswagen, Toyota, Tesla ve General Motors gibi üretici firmalar, Çin’deki elektrikli otomobil üretimlerinin kapasitelerini artırdı.

    Çin hükümeti, bugün satılan toplam araçların yüzde 5 kadarını oluşturan yeni tür motorla çalışan otomobillerin, 2025 yılında satılacak toplam otomobillerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmasını istiyor.

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