Çin malı Tesla Model Y, bu ay satışa çıkacak

Çin'de üretilen Tesla'nın Model Y SUV aracı, ocak ayında Çin'de piyasaya sunulacak.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son yıllarda Çin'e oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Yeni yılla birlikte bu yatırımların karşılığını alan ABD'li şirket, Çin'de üretilen Model Y araçlarını ocak ayı içerisinde satışa çıkaracak.

Piyasaya çıkacak araç için en düşük 339 bin 900 yuan (52 bin 74 dolar) fiyat belirlendi. Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'de piyasaya çıkacak model için, şirketin ürettiği tüm araçlardan daha fazla satacağını öngördüğünü açıkladı.

Bunun yanında Tesla, Model 3 sedanı da görücüye çıkardı. Çin'de elektrikli araç teşviki düzenlemesinin ardından aracın fiyatı 249 bin 900 yuan (38 bin 285 dolar) oldu. Model 3 ülkede uygulanan teşvik kapsamına girerken, Model Y bu kapsamda yer almıyor.

Tesla için Çin, ABD'nin ardından en büyük pazar niteliğinde. Yerel verilere göre ülkede 2020 yılındaki satış yaklaşık 120 bin olarak kaydedildi.

