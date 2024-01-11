Çin, otomobil ihracatında Japonya'yı geride bırakacak Çin'in 2023 yılı otomobil ihracatı verileri, Japonya'yı geride bırakarak bu alanda dünyada lider konuma geleceğini gösteriyor.

AA

Çin Binek Otomobil Birliği'nden (CPCA) yapılan açıklamaya göre, ülkenin ihraç ettiği yeni otomobil sayısı 2023'te 3,83 milyona ulaştı.

Çin'in bu başarısı, Japonya'nın 11 ayındaki 3,5 milyonluk dış satımının üzerine çıktı.

Japonya'nın yılın tamamını kapsayan dış satım verileri henüz açıklanmasa da Çin'in bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki ülkeyi geride bırakması bekleniyor.

CPCA, Çin'in binek otomobiller dışındaki motorlu ve elektrikli taşıtların da dahil edildiği otomotiv ihracatının 5,26 milyon birim olacağını öngörüyor.

Japonya'yı geçip liderliğe yükselebilir

Ülke, böylece Japonya'nın 4,3 milyon birim olacağı tahmin edilen dış satımını geride bırakarak bu alanda lider konuma ulaşmış olacak.

Sektör analistleri, Çin'in elektrikli araç ihracatındaki hızlı yükselişin yanı sıra Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya bulunan Rusya'ya benzinli araç satışlarındaki artışın, Çin'in liderliğe yükselmesinde etkili olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)