Çin, otomobil ihracatında rekor kırdı

Çin’in ağustos ayında yaptığı otomobil ihracatı 300 bin adedi aşarak yeni bir rekora imza attı.

Çin'de ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış kaydedilerek 308 bin adet otomobil ihraç edildi. Bu aynı zamanda otomobil sektöründe yeni bir ihracat rekoru demek.

Yılın ilk sekiz ayında, otomobil ihracatı yıllık bazda yüzde 52,8 artışla 1 milyon 817 bine ulaştı. Ağustosta yeni enerjili araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,3 artışla 83 bin adede ulaşarak hızlı bir büyüme eğilimi gösterdi.

Yeni enerjili araç ihracatı, ilk sekiz ayda ise yüzde 97,4 yükselerek 340 bin adede ulaştı. Yeni enerjili araç ihracatının, ülkenin toplam otomobil ihracatına yaptığı katkı oranı yüzde 26,7 olarak kayıtlara geçti.

10 bin elektrikli araç Avrupa'ya gönderildi

Bunun yanında, Çinli şirket tarafından üretilen 10 bin adet tamamen elektrikli araç, Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere kısa süre önce Shanghai kentindeki Haitong İskelesi’nden ayrıldı.

Çinli SAIC Motor tarafından küresel piyasalar için üretilen araçların 80’den fazla ülkeye satılması bekleniyor.

Tesla’nın Shanghai’daki fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 750 bin adedi aştı. Tesla’nın ABD dışındaki ilk fabrikası olan ve Gigafactory olarak adlandırdığı tesiste, yılın ilk yarısında yaklaşık 300 bin adet otomobil üretilirken, fabrikadan yapılan ihracat ise 97 bin 192 adet ile geçen yılın aynı döneminin iki katına yükseldi.