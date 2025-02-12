Çin otomobil pazarı ocakta yüzde 12 küçüldü

Haber Merkezi

Çin, dünyanın en büyük otomobil pazarı olarak biliniyor. Ancak, son zamanlarda bu pazarda yaşanan gelişmeler, sektör uzmanlarını endişelendiriyor.

Otomobil satışları ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak, son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Bu düşüşün nedenleri arasında, Ay Yeni Yılı'nın zamanlamasındaki değişiklikler ve hükümetin uyguladığı sübvansiyon politikalarının etkileri gösteriliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜKSELİŞ

Elektrikli araçlar (EV) ve plug-in hibrit araçların satışları, ocak ayında yüzde 10,5 arttı. Ancak bu artış, toplam satışlar içindeki payının düşük olması nedeniyle genel düşüşü engelleyemedi.

Elektrikli araçların payı, toplam satışların sadece yüzde 41,2'sini oluşturdu. Bu durum, elektrikli araç pazarının henüz yeterince olgunlaşmadığını ve tüketicilerin benzinli araçlara olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, düşüşün nedenlerini şöyle açıklıyor: "Ay Yeni Yılı öncesi kırsal bölgelerde araba alımları artar ve talep genellikle ilk kez araba alacak kişilerden gelir. Bu nedenle benzinli araçlar daha büyük bir oran oluşturur."

Uzmanlar, 2025 yılına kadar elektrikli araç satışlarının toplam otomobil satışlarının yüzde 57'sini oluşturmasını bekliyor. Ancak, ocak ayındaki veriler bu beklentinin gerçekleşmesinin zor olabileceğini gösteriyor.