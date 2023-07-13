Çin, Rusya'ya en çok araç gönderen ülke oldu Bu yılın ilk beş ayında Çinli otomobil üreticileri, Rusya'ya diğer tüm ülkelerden daha fazla araç ihraç etti.

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Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da birçok otomobil üreticisi, satışları durdurma kararı almıştı.

Ülkeye karşı alınan yaptırım önlemleri kapsamında, sadece fabrikalar kapanmamış, birçok Batılı otomobil markası Rusya'daki satış ve pazarlama faaliyetlerine de son vermişti.

Çin, Rusya pazarını ele geçirdi

Bu yılın ilk beş ayında Çinli otomobil üreticileri, Rusya'ya diğer tüm ülkelerden daha fazla araç ihraç etti.

Çin, ocak ayından mayıs ayına kadar toplamda 287 bin adet tamamlanmış ve kullanıma hazır aracı Rusya'ya gönderdi. 2022 yılında ise Çin, Rusya'ya toplamda 162 bin araç ihraç etmişti.

Chery, Geely ve Great Wall gibi devlete ait markalar, Rusya'da en popüler olan Çinli otomobil üreticileri konumunda.

Bu markaların ihraç ettikleri araçlar, bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdikleri yeni araç satışlarının üçte birini oluşturuyor.