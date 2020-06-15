CATL, 2 milyon kilometre ömürlü batarya üretti

Çinli batarya üreticisi CATL, 2 milyon kilometre ömre sahip batarya ürettiklerini ve seri üretim yapabileceklerini açıkladı.

Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL), 2 milyon kilometre ömre sahip elektrikli otomobil bataryası geliştirdiklerini duyurdu.

Müşterileri arasında Tesla, BMW, Daimler, Honda, Toyota, Volkswagen ve Volvo gibi dev şirketler bulunan CATL, talep olması halinde seri üretim yapabileceklerini açıkladı.

TESLA İLE ORTAK ÇALIŞIYOR

CATL şirketinin Tesla ile birlikte 1 milyon kilometre ömürlü batarya geliştirdiği zaten biliniyordu. Ancak yeni açıklanan 2 millyon kilometre ömürlü bataryanın bu batarya olup olmadığı bilinmiyor.

CATL başkanı Zeng Yuqun, geliştirdikleri bataryanın şu ana kadar sundukları bataryalardan yaklaşık yüzde 10 daha fazla kapasiteye sahip olduğunu ve yaklaşık 16 yıl - 2 milyon kilometre ömre sahip olduğunu belirtti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise, otomobillerinde kullandığı bataryalarda yaklaşık 250 bin kilometre ya da 8 yıla kadar garanti veriyor.

Elektrikli otomobillere daha fazla ilgi gösterilmesine neden olacak yeni nesil bataryaların ne zaman kullanılacağı ise bilinmiyor.