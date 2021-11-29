Çin üretimi elektrikli Smart, gelecek yıl satışta

Daimler ve büyük Çinli hissedarı Geely, Çin üretimi Smart binek otomobilini gelecek yıl piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Alman üretici Daimler, 2019 yılında Smart'ın yüzde ellisini Çinli dev Geely'ye satma kararı almıştı.

Bu ortaklık ile birlikte Smart'ın gidiş yönünü değiştirme fırsatı bulan Geely, markayı tamamen elektrikli bir markaya çeviriyor.

Dimler’in Çin yetkilisi Hubertus Troska, çevrimiçi bir düzenlemede söz konusu girişimin çok iyi ilerlemekte olduğunu duyurdu.

Geely, Çin üretimi Smart binek otomobilini gelecek yıl satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

ÇİP KRİZİ ÜRETİMİ ETKİLEYEBİLİR

Öte yandan Troska; Daimler'in, Almanya’da olduğu gibi Çin’de de elektronik parçaların ve yarı iletkenlerin yoksunluğunu çektiğini belirtti.

Buna karşılık, Çin çoktandır Mercedes-Benz markalı binek arabalarının en önemli pazarı.

Otomotiv grubu, geçtiğimiz ay içinde Pekin bölgesinde yeni bir teknik merkez açtı. Burada sayıları bini aşan mühendis ve uzman, özellikle araçların dijitalizasyonu ve yardımcı sürücü sistemleri konusunda çalışıyor.